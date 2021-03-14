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جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏

جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏

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جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏

جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏
http://almnatiq.net/?p=961075
المناطق - واس

تنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ‏خلال شهر مارس عددا من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ .‏

وتتناول الدورات شهادة اختصاصي التسويق والمساعد الإداري ‏والمحاسب المالي المحترف وشهادة الدولية للحاسب والإنترنت ‏IC3‎‏ وشهادة ‏MOS‏ ومتخصص تطبيقات مايكروسوفتMS ‎Word‏ وشهادة أوشا في الصناعات العامة وأوشا ‏في الإنشاءات ‏والآيوش الإدارة بأمان وكذلك برنامج تأهيلي لشهادة محترف ‏الموارد البشرية الدولي وإدارة المشاريع الاحترافية والساب ‏المحاسبي والساب للمطورين. ‏

كما تشتمل على قسم المشتريات وإدارة المخازن وشهادة مقدم طعام ‏معتمد وشهادة مشرف ضيافة معتمد وخدمة الضيوف الذهبية ‏وبرنامج تأهيلي لشهادة معايير التقارير المالية الدولية ‏IFRS ‎‏ ‏وبرنامج تأهيلي لشهادة إدارة المشاريع في البيئة المحكمة ‏PRINCE2 ‎‏ . ‏

ودعت الجامعة الراغبين والمهتمين بالدورات إلى التسجيل عبر ‏الرابط التالي : ‏https://dcsce.uoh.edu.sa‏ . ‏

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