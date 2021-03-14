بطولة كأس الملك تشهد مواجهات ساخنة غدًا

تنطلق، غدًا الاثنين، منافسات الدور ربع النهائي لأغلى البطولات وهي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021، بمواجهتين؛ تجمع الأولى الباطن بضيفه الفيصلي، وفي الثانية التعاون والقادسية.

ويقدم الباطن والفيصلي مستويات متقاربة في الدوري؛ حيث يحتلّ الباطن المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يتمنّى التعاون تجاوز أزمة رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما قدم الفريق مستويات رائعة معه خلال الفترة الماضية ومواصلة المستويات الجيدة والوصول للدور القادم في البطولة، في المقابل القادسية الذي قدم نفسه في الجولات الأخيرة بشكل جيد ويتواجد في مركز مطمئن لجماهيره في المرتبة الثامنة بـ31 نقطة.

مواجهات الثلاثاء

تستكمل المواجهات الثلاثاء بلقاءين؛ يجمع الأول النصر بالعين، وتبدو حظوظ النصر كبيرة لتخطي العين الذي يقبع في ذيل الترتيب ويواجه شبح الهبوط، في المقابل يأمل العين في إحداث المفاجأة وإقصاء النصر وتحقيق الإنجاز والوصول للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وفي اليوم نفسه يتطلّع الاتحاد لاستغلال المعنويات العالية التي يتمتع بها بعدما دخل دائرة المنافسة على لقب الدوري، ولم يخسر الاتحاد أمام الفتح هذا الموسم في مواجهتي الدوري؛ إذ تعادل في الأولى 2-2، وفاز بالثانية بنتيجة عريضة 4-1، فيما يتطلع الفتح لخطف الفوز والوصول لدور الأربعة.