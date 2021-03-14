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“الشؤون البلدية” تغلق 158 منشأة مخالفة لتدابير كورونا

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“الشؤون البلدية” تغلق 158 منشأة مخالفة لتدابير كورونا

“الشؤون البلدية” تغلق 158 منشأة مخالفة لتدابير كورونا
http://almnatiq.net/?p=961083
المناطق - واس

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية المجتمع والحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت الوزارة أن الجولات الميدانية استهدفت المطاعم والمنشآت والأسواق التجارية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية الميدانية نفذت، أمس، 19516 جولة تفتيشية على مستوى مناطق ومحافظات ومدن المملكة كافة، حيث حررت 701 مخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة واللوائح البلدية، فيما أغلقت 158 منشأة؛ بسبب ارتكابها هذه المخالفات.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات التابعة لها مستمرة في تنفيذ حملاتها التوعوية وبث الرسائل الإرشادية والتثقيفية الموجهة للمواطنين والملاك والمستثمرين عبر الشاشات في المقار والشوارع الرئيسية والساحات، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية؛ بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشركاء من ملاك المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق دعم جهود الأمانات والبلديات من خلال الالتزام بهذه الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتهم في توعية العاملين لديهم والمتسوقين بتطبيقها لضمان توفير الحماية للجميع ومنع تفشي فيروس كورونا.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات للإجراءات والضوابط الصحية والبلدية من خلال خدمة 940 حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات؛ حرصاً على صحة المجتمع وسلامته بفئاته كافة.

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