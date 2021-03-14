أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن تحقق لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم من مخرجات إيجابية ساهمت في زيادة الفرص الوظيفية واتاحة مسارات العمل الوظيفي لطالبي العمل من الجنسين ، لافتاً سموه بأن ما الأرقام والإحصاءات بينت ارتفاعاً في نسب التوطين خلال الفترة الماضية ، مما يبين حجم التفاعل في المشاركة ببرامج التوطين بالمنطقة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة .

واشاد سمو أمير القصيم بالجهود المبذولة من قبل جميع اللجان المرتبطة ببرامج التوطين لتوفير وتهيئة الفرص الوظيفية لطالبي العمل وساهمت في ارتفاع مؤشرات نسبة التوطين بالقصيم ونسبة مشاركة المرأة بها ، مؤكداً سموه أن أبناء الوطن على قدر عال من الكفاءة والإمكانيات في مختلف المهن والحرف والمجالات التجارية الاستثمارية .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد ترأس اليوم بقاعة الإجتماعات بمكتب سموه إجتماع اللجنة العليا للتوطين بمنطقة القصيم ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, ومدير عام التوطين المناطقي بوزارة الموارد البشرية تركي الدبيخي ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي المرضي ، وأمين عام برنامج التوطين بإمارة القصيم أحمد المشيقح.

و استمع خلال الإجتماع سمو أمير القصيم إلى شرح عن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ومسار عمل برنامج التوطين وما تحقق لها من إنجازات ساهمت في دعم برامج التوظيف والتوطين بالمنطقة .

كما استعرض الاجتماع وثيقة التوطين المحدثة ودليلها الإجرائي ، كما اطلع سمو أمير القصيم على عرضاً عن الأنشطة والمهن المستهدفة بالتوطين في المنطقة، واشتمل العرض على تحليل لبيانات سوق العمل وبيانات الباحثين عن عمل بشكل تفصيلي وآلية الموائمة بين الفرص الوظيفية المقترحة للتوطين ومؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة، فيما كانت نسبة مشاركة المرأة 38.33% ، مرتفعة بنسبة 1.37% عن شهر ديسمبر ، وأن عدد المشتركين في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة ارتفع إلى 3750 منشأة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م.