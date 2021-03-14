بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

المناطق - فايز السميري - تبوك:

كثفت بلدية محافظة أملج أعمالها بتنظيف وتعقيم وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد والجوامع بالمحافظة.



وأوضح رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي، أن أعمال التطهير والتنظيف شملت مقابض الأبواب والساحات والمواقف والأرصفة والشوارع المحيطة بالمساجد والجوامع.

ولفت إلى أنه بلغ عدد الجوامع والمساجد التي جرى تعقيمها وتطهيرها 127 جامعًا ومسجدًا، باستهلاك أكثر من 10500 لتر بعد التخفيف من المطهرات والمعقمات، وشارك بالحملة أكثر من 33 عاملًا و17 معدة، حرصا على سلامة المصلين وحفاظا على الصحة العامة.



وأفاد العنزي بأن البلدية ممثلة بإدارة الخدمات، شكلت فريق عمل على مدار الساعة وفق خطط دقيقة تشمل أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع الأحياء والمخططات والقرى في المحافظة والمراكز التابعة لها.



وأكد المهندس العنزي على أن البلدية مستمرة في أعمال التعقيم والتطهير لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.