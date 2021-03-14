احدث الأخبار

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”
أبرز المواد
 “بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا
أبرز المواد
 بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين
منوعات
 “نزاهة” توقف 241 متهما في قضايا رشوة وتزوير في خمس وزارات
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تغلق 158 منشأة مخالفة لتدابير كورونا
أبرز المواد
 بطولة كأس الملك تشهد مواجهات ساخنة غدًا
أبرز المواد
 جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏
أبرز المواد
 86% من المجتمع يشعرون بالاطمئنان لإجراءات كورونا
أبرز المواد
 ثلاث جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
أبرز المواد
 اتفاق تعاون بين علوم وآداب جامعة الملك خالد بظهران الجنوب وإدارة تعليم المحافظة
أبرز المواد
صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”

أبرز المواد
“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا

“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا

أبرز المواد
بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

أبرز المواد
وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

أبرز المواد

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”
http://almnatiq.net/?p=961115

في الوقت الذي تستعر فيه المنافسة على لقب الدوري الإسباني، كشف المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، عن فرص فريقه أمام كل من برشلونة وريال مدريد.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الليغا حاليا برصيد 63 نقطة، في حين يحلّ ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، متقدما على برشلونة الثالث في ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

وارتفعت وتيرة المنافسة في الدوري وذلك عقب سقوط أتلتيكو في فخ التعادل مع خيتافي، بينما هزم ريال مدريد إلتشي بنتيجة 2-1، ويستعد برشلونة لمباراة مهمة الاثنين في ختام الجولة 27 من الليغا.

ووصف سيميوني “البلوغرانا” و”النادي الملكي” بـ”الوحشين” اللذين يطاردان فريقه نحو القمة، وفق ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأوضح قائلا: “هناك ضغط كبير علينا حاليا من ريال مدريد وبرشلونة، وهذا طبيعي، فقد تصدرنا جدول ترتيب الدوري الإسباني، في غالبية الموسم، وتتبقى 11 جولة على نهاية البطولة، أي الكثير من المباريات، والمشوار لا يزال طويلا نحو اللقب”.

ووصف سيميوني الصراع على الصدارة بأنه صعب، لافتا إلى وجود “قتال من كل الفرق على كل نقطة”.

وأضاف: “كان الجميع يقول إن برشلونة يقدم أداء سيئا، وقد رأيتم ماذا فعل أمام باريس سان جرمان، في دوري أبطال أوروبا حيث كان في إمكانه الانتفاضة والتأهل لدور الثمانية، أما ريال مدريد فكما ترون ينجح في تجاوز مبارياته، ونحن بدورنا نحاول أن نمضي قدما في طريقنا من مباراة لأخرى”.

وحول المنافسة على لقب الدوري، قال سيموني: “لدينا وحشان يسعيان بكل قوة خلفنا من أجل انتزاع المركز الأول، ولذا علينا أن نركز في الفترة المقبلة، ونتحلى بالهدوء الشديد لأن المنافسة صعبة جدا مع منافسين من طراز ريال مدريد وبرشلونة، وأرى أنهما لن يخسرا أي مباراة خلال الفترة المقبلة من عمر الليغا”.

روابط ذات صلة

“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا

“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا
بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد
وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*