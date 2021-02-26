اتفاقية تعاون بين “جمعية نجاح الاسرة” وصحيفة وجوال “المناطق”

المناطق - الرياض

وقعت جمعية نجاح الاسرة بالرياض اتفاقية تعاون مع صحيفة وجوال “المناطق” بهدف تقديم استشارات وبرامج توعوية تهدف إلى بناء اسرة مستقرة وناجحة، وذلك انطلاقا من استراتيجية الجمعية وأن صحيفة المناطق من أحد الجهات الإعلامية المميزة بالمملكة .

وقع الاتفاق الاستاذة العنود الشيباني المدير التنفيذي للجمعية والاستاذ/ محمد بن ماجد الدويش رئيس مجلس ادارة الصحيفة .

واتفق الطرفان على قيام صحيفة وجوال المناطق بدعم وإبراز جهود الجمعية إعلامياً، وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بتاريخ مارس2021م، وتبقى سارية حتى 2023/3/15م .

من الجدير بالذكر أن جمعية نجاح الأسرة تأسست كجمعية أسرية تقدم خدماتها لدعم الاستقرار النفسي والاسري وتقليل نسبة الطلاق ، اضافة الى تعزيز دور المرأة بالمجتمع، ومقرها الرئيسي الرياض .



يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس الجمعية العربية لحقوق الطفل هو الرئيس الفخري للجمعية و كذلك معالي الشيخ د. عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي ، عضو هيئة كبار العلماء عضوا فخريا بها .