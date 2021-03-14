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الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية عبس ومقتل قيادي حوثي بالاشتباكات

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الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية عبس ومقتل قيادي حوثي بالاشتباكات

الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية عبس ومقتل قيادي حوثي بالاشتباكات
عناصر للجيش اليمني - أرشيف
http://almnatiq.net/?p=961163
المناطق - الرياض

أعلن الجيش الوطني في اليمن تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة خلال معارك عنيفة كبدت خلالها الجماعة الحوثية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري، إن “قوات الجيش حققت اليوم الأحد تقدما جديدا باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين”.

وأكد، أن “المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الحوثيين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد”.

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شارك بفعالية في المعركة، مستهدفا تعزيزات وتجمعات الحوثيين، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكر موقع “سبتمبر نت” ، أن القيادي البارز في الجماعة محمد هادي عجار لقي مصرعه، بنيران الجيش، في الجبهة ذاتها.

وأطلقت قوات الجيش اليمني، الجمعة الماضي، عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حررت خلالها عددا من المناطق.

وتمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.

وذكرت المصادر أن معارك حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.

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