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شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية

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القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة غرامة تصل إلى مليون ريال

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القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة غرامة تصل إلى مليون ريال

القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة غرامة تصل إلى مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=961169
المناطق - الرياض

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرت عقوبات محازات الصيد البري الخاصة، بعقوبات تبدأ بغرامات من (50) ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري الصلاحية، أو تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات والأملاك الخاصة للصيد البري غرامة لا تقل عن (100) ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وجاءت عقوبة مخالفة عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة بغرامة (50) ألف ريال.

وأوضح المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، غرامة لا تقل عن (100) ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وشدد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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