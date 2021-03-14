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أمانة حفر الباطن تغلق مطعم إعلان الصرصور

أمانة حفر الباطن تغلق مطعم إعلان الصرصور

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أمانة حفر الباطن تغلق مطعم إعلان الصرصور

أمانة حفر الباطن تغلق مطعم إعلان الصرصور
http://almnatiq.net/?p=961177
المناطق - حفر الباطن

اغلقت أمانة حفر الباطن مطعم ظهر خلال اعلان بوسائل الاجتماعي صرصور داخل وجبة أرز .
وقالت “تم اغلاق المحل لعدم وجود شهايد صحيه لعدد 3 عمال ، خلط المواد المنظفه مع المواد الغذائيه الرز + العدس + الحمص ، وترك الاغذيه مكشوفه الرز + العدس + الحمص ، وسوء نظافه عامه ، ووجود باب خلفي يلزم اغلاقه ” .
وطالب العديد من المواطنون بضروره الوقوف على الاعلان التجاري وعدم تجاهله خاصة وأن الصرصور ظهر بشكل واضح ومعاقبة المطعم .

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