أمانة حفر الباطن تغلق مطعم إعلان الصرصور

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اغلقت أمانة حفر الباطن مطعم ظهر خلال اعلان بوسائل الاجتماعي صرصور داخل وجبة أرز .

وقالت “تم اغلاق المحل لعدم وجود شهايد صحيه لعدد 3 عمال ، خلط المواد المنظفه مع المواد الغذائيه الرز + العدس + الحمص ، وترك الاغذيه مكشوفه الرز + العدس + الحمص ، وسوء نظافه عامه ، ووجود باب خلفي يلزم اغلاقه ” .

وطالب العديد من المواطنون بضروره الوقوف على الاعلان التجاري وعدم تجاهله خاصة وأن الصرصور ظهر بشكل واضح ومعاقبة المطعم .