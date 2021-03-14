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نتنياهو يقتحم قرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة

نتنياهو يقتحم قرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة

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نتنياهو يقتحم قرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة

نتنياهو يقتحم قرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة
http://almnatiq.net/?p=961184

اقتحم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، قرية سوسيا الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في الخليل ، بأن نتنياهو برفقة عدد كبير من المستوطنين اقتحموا قرية سوسيا الأثرية، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضه جيش الاحتلال؛ شملت إغلاق منطقة المسافر وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة، وحواجز عسكرية لمنع المتضامنين والطواقم الصحفية من الوصول إلى المنطقة.

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