بلدية بيشة تضبط شركة خدمية تُعيد سفلتة أحد الطرق بطريقة بدائية

المناطق - عسير

ضبطت بلدية بيشة أثناء الجولات الميدانية لرئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، جنوب محافظة بيشة، شركات خدمية تعمل على تقديم خدماتها وإيصالها لراغبيها في منازلهم ومقراتهم ثم تُعيد سفلتة الأسفلت بطريقة بدائية تفتقد أدنى مقومات واشتراطات التنفيذ في مثل هذه الأعمال الأرضية.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن الشركات بعد تقديمها وإيصال الخدمات المطلوبة لأصحابها قامت بردم وتغطية التأسيسات بمواد عادية وبسيطة تفتقر لأدنى مقومات الدقة والسلامة، موضحًا أن هذه الشركات سعت إلى إيصال الخدمات للمنازل وبعد الانتهاء تعمل على تغطية الأرضية بطريقة سيئة في أكثر من موقع وشارع ما حدث هبوطات وحفر وتشققات في مجموعةٍ من الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية.

وأضاف ابن جلبان أن أعمال الرقابة ستواصل عملها في ضبط مثل هذه الحالات غير الواعية من قبل هذه الشركات التي من المفترض أن يكون هناك تنسيق مع بلدية المحافظة أو أن يعاد الأسفلت بطريقة جيدة وسليمة تضمن سلامة العابرين وكذلك سلامة الطريق من هذه المظاهر السلبية، مشيرًا إلى أن العقوبات ستُطبق على هذه الشركات لمخالفتها وتسببها في هذه الشوهات لمجموعة كبيرةٍ من الشوارع والطرقات، موجهًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ وعن مثل هذه الملاحظات لمعالجتها عبر ٩٤٠.