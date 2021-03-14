أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدا ..

المناطق- فضة عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس يوم غدٍ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته (101) الاولى للعام المالي 1442هـ – 1443هـ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان الامارة.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان الأستاذ أحمد بن هادي الراجحي ، أن المجلس سيستعرض في هذه الجلسة ميزانية الجهات الحكومية للعام المالي 1442هـ ـ 1443هـ كما سيتم استعراض ابرز منجزات الإدارات الحكومية للعام المالي 2020م وكذلك سيتم الاطلاع على نتائج زيارة معالي وزير الصحة وكذلك تقرير فريق العمل المكلف بزيارة المشاريع الحيوية تحت التنفيذ والتي خصصت لزيارة بعض المرافق الصحية ومنها مركز طب الأسنان ومستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي والمستشفى الجامعي. ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة رئيس المجلس وحرصه على متابعة المشاريع وتذليل كافة المعوقات في سبيل تنفيذها .