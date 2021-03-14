بلدية الخفجي: رفع أكثر من9250 متر مكعب رمال خلال يومين بعد تقلبات الأحوال الجوية

المناطق - الخفجي

رفعت بلدية محافظة الخفجي خلال يومين 9250م3 من الرمال، حيث بدأت بأعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، وذلك بعد تقلبات الأحوال الجوية التي شهدتها محافظة الخفجي يوم الجمعة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية فعلت خطة الطوارئ لتنفيذ أعمال النظافة في رفع الرمال من شوارع المحافظة والأحياء السكنية، حيث شارك في أعمال رفع الرمال 46 عامل و 13 من المعدات، ورفع 9250م3 من الرمال بالكنس الألي من الشوارع الرئيسية والفرعية والكنس اليدوي بالأحياء السكنية، بالإضافة إلى غسيل الأرصفة والحاويات، مؤكدا استمرار البلدية في تنظيف الأحياء السكنية بالمحافظة من خلال جدول زمني تم وضعه حسب الخطة، بحيث يتم المرور على جميع الأحياء خلال مدة معينة، إضافة إلى الاستمرار بأعمال تنظيف الأحياء السكنية ورفع الأنقاض .

داعيا الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عن المخالفات البلدية عبر مركز (940) وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.