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أمين منطقة حائل يشدد على خلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة

أمين منطقة حائل يشدد على خلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة

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اثر اجتماعه مع غرفة حائل

أمين منطقة حائل يشدد على خلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة

أمين منطقة حائل يشدد على خلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=961200
المناطق - حائل

عقد أمين منطقة حائل‬ م.ابراهيم بن سعيد ابو راس وسعادة رئيس مجلس الغرفة التجارية بحائل أ.عبد العزيز الزقدي إجتماعاً بحضور فريق عمل من الأمانة وعددٍ من أعضاء مجلس الغرفة التجارية بحائل ناقشوا خلاله عدداً من الموضوعات التي تخدم قطاع الاستثمار  والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة ،وإمكانية الاستفادة من منظومة الخدمات الالكترونية التي تخدم المستثمرين.
    وقد أشاد سعادة أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس  بنتائج الاجتماع المثمرة التي تخدم قطاع الاستثمار  مشيرا إلى أهمية تكامل الأدوار بين الغرفة التجارية والأمانة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة  ويحقق تنمية محلية مستدامة، مقدما  شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظهم الله- على الدعم الدائم والمتابعة المستمرة لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وتطويرها.
كما قدم شكره لرئيس وأعضاء  الغرفة التجارية على تعاونهم وحرصهم على كل ما يخدم قطاع الاستثمار و رجال الأعمال بالمنطقة

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