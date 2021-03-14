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فروسية الزلفي.. تقيم سباقها الـ ١٨ على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين

فروسية الزلفي.. تقيم سباقها الـ ١٨ على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين

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فروسية الزلفي.. تقيم سباقها الـ ١٨ على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين

فروسية الزلفي.. تقيم سباقها الـ ١٨ على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين
http://almnatiq.net/?p=961203
المناطق - الزلفي

أقام أمس ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ١٨ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.
وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٢٠٠متر، وجاءت نتائجه بحصول الجواد “قوي الهمة” لإسطبل صالح الحمد، على المركز الأول في الشوط الأول المخصص للحصن وأفراس (ثالثة 3 – ١)، وفي الشوط الثاني المخصص للأفراس (مفتوح أفراس)، فازت بالمركز الأول الفرس “عودية” لإسطبل غازي الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث المخصص للحصن وأفراس (مفتوح) بحصول الفرس “بنت وهدة” لإسطبل خالد القحطاني على المركز الأول.
وسلَّم رئيس مجلس إدارة غرفة الزلفي إبراهيم بن عطاالله العطاالله كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين لمالك الفرس “ممتنة” لإسطبل صالح الحمد التي حققت المركز الأول في الشوط الرابع شوط الكأس المخصص للحصن وأفراس (مفتوح ٢٠١٨م).

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