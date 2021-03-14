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مدير صحة بيشة يكرّم كادر التمريض الذين تجاوزت خدمتهن لأكثر من ٢٠ عاما

مدير صحة بيشة يكرّم كادر التمريض الذين تجاوزت خدمتهن لأكثر من ٢٠ عاما

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مدير صحة بيشة يكرّم كادر التمريض الذين تجاوزت خدمتهن لأكثر من ٢٠ عاما

مدير صحة بيشة يكرّم كادر التمريض الذين تجاوزت خدمتهن لأكثر من ٢٠ عاما
http://almnatiq.net/?p=961206
المناطق - بيشة

كرّم مدير الشئون الصحية ببيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني كادر من التمريض الذين تجاوزت خدمتهن لأكثر من ٢٠ عاماً بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في ⁧‫بيشة‬⁩ الذين مازلنّ يمارسنّ مهنة ⁧‫التمريض‬⁩ في الميدان.

وجاء هذا التكريم نظير جهودهم في تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتمنى لهم التوفيق ومزيداً من العطاء لتحقيق رضا المستفيدين.

وقدّم “الشهراني” جزيل الشكر والتقدير لهنَّ على هذا العطاء الإنساني المستمر.

كما قدم شكره لإدارة التواصل الداخلي على تنظيم هذه المبادرة تزامنًا مع اليوم الخليجي للتمريض.

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