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الدوري الإيطالي.. فوز ثامن تواليًا لإنتر ميلان على تورينو وروما يخسر مواجهة بارما

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الدوري الإيطالي.. فوز ثامن تواليًا لإنتر ميلان على تورينو وروما يخسر مواجهة بارما

الدوري الإيطالي.. فوز ثامن تواليًا لإنتر ميلان على تورينو وروما يخسر مواجهة بارما
http://almnatiq.net/?p=961222
المناطق - الرياض

تغلب إنتر ميلان على مضيفه تورينو بنتيجة 2-1 اليوم، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
سجل لإنتر ميلان اللاعب لوكاكو عند الدقيقة 62، ليضيف زميله لاوتارو الهدف الثاني في الدقيقة 85 ، بينما سجل هدف تورنيو لاعبه أنتونيو سانابريا في الدقيقة 70.
وبهذه النتيجة رفع إنتر رصيده إلى 65 نقطة من 27 مباراة، مقابل 56 لجاره ميلان الثاني، الذي يستقبل هذا المساء نابولي صاحب المركز السادس، بينما أصبح تورينو في المركز الثامن عشر مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.
وفي ذات المرحلة خسر فريق روما من أمام مضيفه بارما بنتيجة 0-2, سجل للفائز الروماني فالنتين ميهايلا في الدقيقة (9) وأضاف زميله البرازيلي هرناني (55 من رجلة جزاء).
وحقق فريق بولونيا صاحب المركز الثاني عشر فوزه الأول بعد خسارتين، على حساب ضيفه سمبدوريا الحادي عشر بنتيجة 2-1.

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