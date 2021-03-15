الأمم المتحدة تدين استمرار عمليات القتل والاساءة بحق المتظاهرين في ميانمار

أدانت المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر، بشدة استمرار إراقة الدماء والاساءة للمتظاهرين من قبل الجيش في ميانمار.

ونددت بورغنر في بيان صحفي صادر اليوم عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بتحدي الجيش في ميانمار للنداءات الدولية، بما في ذلك الصادرة عن مجلس الأمن، بضبط النفس والحوار والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأبانت أن عمليات القتل وإساءة معاملة للمتظاهرين وتعذيب السجناء والوحشية المستمرة بما في ذلك ضد العاملين في المجال الطبي وتدمير البنية التحتية العامة، تقوض بشدة أي احتمالات للسلام والاستقرار، داعيةً المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية إلى التضامن مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية.