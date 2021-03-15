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الدوري الإنجليزي.. ليستر يتغلب على شيفيلد بخماسية في المرحلة 28 من الدوري

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الدوري الإنجليزي.. ليستر يتغلب على شيفيلد بخماسية في المرحلة 28 من الدوري

الدوري الإنجليزي.. ليستر يتغلب على شيفيلد بخماسية في المرحلة 28 من الدوري
http://almnatiq.net/?p=961227
المناطق - الرياض

تغلب ليستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0 اليوم، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجل أهداف ليستر اللاعب ايهياناتشو في الدقائق 38، 69، 78، فيما أضاف زميله ايوزي بيريس عند الدقيقة 64، ليختتم مدافع شيفيلد الويلزي ايثان امبادو الأهداف، عندما حول كرة فاردي العرضية خطأ داخل شباك فريقه وذلك في الدقيقة (80).
وفي ذات المرحلة حقق برايتون فوزًا ثمينًا في سعيه للهروب من الفرق المهددة بخطر الهبوط، بفوزه على ساوثمبتون بنتيجة 2-1 على ملعب سانت ماريز.
سجل أهداف برايتون مدافعة لويس دانك (16)، ليضيف زميله البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة (56)، فيما سجل هدف ساوثمبتون تشي ادامس عند الدقيقة (27).

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