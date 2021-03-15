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عاصفة شتوية عاتية تجتاح غرب الولايات المتحدة وإلغاء مئات من رحلات الطيران

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عاصفة شتوية عاتية تجتاح غرب الولايات المتحدة وإلغاء مئات من رحلات الطيران

عاصفة شتوية عاتية تجتاح غرب الولايات المتحدة وإلغاء مئات من رحلات الطيران
http://almnatiq.net/?p=961231

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مناطق شاسعة من جبال روكي والسهول العظمى في غرب الولايات المتحدة الأمريكية اليوممما أجبر السلطات على إلغاء مئات من رحلات الطيران في دنفر وإغلاق طرق سريعة رئيسة.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة إن المنطقة قد تشهد تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 60 و90 سنتيمتراً.
وكانت تحذيرات العاصفة الثلجية الناجمة عن رياح عاتية قد صدرت في شرق ولاية وايومنج وغرب ولاية نبراسكا وجنوب غرب داكوتا الجنوبية.
وأفادت الجهات المعنية بتتبع انقطاع التيار الكهربائي أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف مشترك في كولورادو.
وأغلق الطريق السريع 25 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي من شمال كولورادو إلى وايومنج كما أغلق الطريق السريع 80 أيضاً في الاتجاهين الشرقي والغربي في معظم أنحاء وايومنج.
وأُلغيت أكثر من 800 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي اليوم بعد إلغاء مئات الرحلات أمس.

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