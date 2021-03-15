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الدوري الإسباني.. غرناطة يتغلب على ضيفه ريال سوسييداد

الدوري الإسباني.. غرناطة يتغلب على ضيفه ريال سوسييداد
http://almnatiq.net/?p=961233
المناطق - الرياض

تغلب فريق غرناطة على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان قد سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب خيرمان سانشيس في الدقيقة 52.
ووضع غرناطة حدًا لسبع مباريات تواليًا لم يخسر فيها فريق ريال سوسييداد، ليبقى الأخير خامسًا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، في المقابل، صعد غرناطة إلى المركز الثامن.

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