عم الطفلة “ضحية الكلاب الضالة” بالرياض يروي تفاصيل الواقعة

المناطق - الرياض

حكى عم الطفلة شهد التي توفيت جراء الهجوم عليها من بعض الكلاب الضالة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، مشهد افتراسها من قبل الكلاب.

وقال عم الطفلة عبدالله هزاع، إن الكلاب سحبت الطفلة التي تبلغ من العمر عامين فقط أثناء خروجها من الاستراحة نحو 200 متر، مبيناً أن المشهد كان مؤلماً حيث انقض عليها خمسة كلاب لافتراسها.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن أول عضة تلقتها الطفلة كانت في رقبتها ومن ثم عضتها الكلاب في مناطق أخرى بجسدها، موضحاً أن أم الطفلة ظلت تصرخ وتردد حينما رأت المشهد: “الكلاب أكلت بنتي”.

وأشار وهو يبكي متأثراً بالموقف إلى أن شقيقه تدخل بعد استغاثة والدة الطفلة لإبعاد الكلاب، ومن ثم جرى نقل الضحية إلى المستشفى لكنها توفيت بعد ساعات من الواقعة، مشيراً إلى أن والدتها في انهيار كامل منذ وفاتها.

ونوه إلى أنه تم دفن الطفلة بعد استلامها أول أمس (السبت) من المستشفى، مشدداً على أن الجهات الرسمية تفاعلت مع الواقعة وتعاملت مع انتشار الكلاب بالمنطقة سريعاً.

يذكر أن أمین منطقة الرياض، الأمیر فیصل بن عبدالعزيز بن عیّاف قد وجه أمس (الأحد)، بتشكیل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة شهد.