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متحدث “الأرصاد”: الربيع فصل متقلب ويشهد معظم الظواهر الجوية في وقت واحد

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متحدث “الأرصاد”: الربيع فصل متقلب ويشهد معظم الظواهر الجوية في وقت واحد

متحدث “الأرصاد”: الربيع فصل متقلب ويشهد معظم الظواهر الجوية في وقت واحد
http://almnatiq.net/?p=961265
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أجواء المملكة دخلت فصل الربيع والذي يُعد مرحلة انتقالية تتعدد فيها الظواهر الجوية وتتذبذب به درجات الحرارة.   

وبين القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن فصل الربيع هو فصل متقلب وتستعد فيه الأجواء لفصل الصيف، لذا فإن معظم الظواهر الجوية قد تحدث في وقت واحد.   

ودعا الجميع إلى الاهتمام بتعليمات جهات الأرصاد والتقيد بها خاصة من قبل مرتادي الطرق والمناطق المفتوحة والبحر، مشيراً إلى أن تأثر أجواء المملكة بالرياح النشطة سيستمر حتى (الأربعاء) المقبل.   

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقیة اليوم (الإثنين)؛ بسبب العوالق الترابیة والأتربة المثارة على معظم مناطق المملكة. 

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