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“الوطني للأرصاد”: عوائق ترابية على المدينة المنورة

“الوطني للأرصاد”: عوائق ترابية على المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=961271
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 7 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهرا.

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