الحصيني يتوقع هطول أمطار متوسطة على هذه المناطق

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قال الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، إنه يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف.

وأوضح الحصيني أن الحالة متوقعة من مساء اليوم الإثنين وحتى مساء الثلاثاء المقبل، تصاحبها رياح مثيرة للغبار وارتفاع تدريجي في الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على معظم مناطق المملكة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.