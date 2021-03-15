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عالم كبير يستقيل من “الصحة العالمية” بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا

عالم كبير يستقيل من “الصحة العالمية” بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا
http://almnatiq.net/?p=961279
المناطق - وكالات

استقال فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريراً عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا، حسب روسيا اليوم.

وقال “زامبون” إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً “غير مستدام”، وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

وبين زامبون أن استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون “راي”، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.

وفي أغسطس الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاماً، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً في بداية الوباء.

وتم تكليف زامبون بإصدار تقرير عن استجابة إيطاليا بهدف تقديم معلومات إلى البلدان التي لم تتأثر بعد.

ونشر التقرير على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 13 مايو الماضي، ولكن تمت إزالته بعد يوم واحد، بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الإستراتيجية رانييري جويرا.


وأكد زامبون لاحقاً في مقابلة مع صحيفة “جارديان” أن جويرا هدده بالفصل ما لم يعدل جزءاً من النص المتعلق بالخطة القديمة.

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب حذف التقرير لكنها قالت في ديسمبر الماضي إنه “يحتوي على معلومات غير دقيقة وتناقضات”.

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