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ارتفاع سعر”خام برنت” مقترباً لـ 70 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر”خام برنت” مقترباً لـ 70 دولاراً للبرميل

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ارتفاع سعر”خام برنت” مقترباً لـ 70 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر”خام برنت” مقترباً لـ 70 دولاراً للبرميل
http://almnatiq.net/?p=961304
المناطق - وكالات

شهدت أسعار النفط، ارتفاعًا، خلال تعاملات الإثنين، وسجّل خام “برنت” مستوى 70 دولاراً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، ومتابعة مستجدات جائحة “كورونا”.

وأوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1% في يناير وفبراير على أساس سنوي، وبنسبة 16.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019، وفق رويترز.

وأبرزت البيانات أن إنتاج الصين من خام النفط ارتفع بنحو 0.4% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.97 مليون برميل يومياً، مقابل 3.89 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 70.03 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

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