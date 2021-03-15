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نجل الفنان إبراهيم الحربي ينفي ما يثار عن دخول والده العناية المركزة

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نجل الفنان إبراهيم الحربي ينفي ما يثار عن دخول والده العناية المركزة

نجل الفنان إبراهيم الحربي ينفي ما يثار عن دخول والده العناية المركزة
http://almnatiq.net/?p=961313
المناطق - الرياض

فند نجل الفنان، إبراهيم الحربي، ما أثير، أخيرا، عن تدهور حالة والده الصحية ودخوله العناية المركزة، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.

وكانت مواقع كويتية قد زعمت أن الحربي، البالغ من العمر 64 عامًا، نُقل إلى العناية المركزة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وغرد نجله يوسف الحربي عبر “تويتر” نافيًا صحة هذا الخبر، مؤكدا أن والده بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر، وأن ما يتردد عن دخوله العناية المركزة عارٍ عن الصحة، داعيا الله بالشفاء له ولجميع المرضى.

يُشار إلى أن الحربي ممثل سعودي يعيش في الكويت، التحق بالتمثيل منذ سبعينيات القرن الماضي، وقدم العديد من المسلسلات، من أهمها ميزان العدالة، وأولاد بوجاسم، وعودة السندباد، والحب يأتي متأخرًا، ومن أبرز مسرحياته: عمارة رقم 10، والمهرج، زوجة من سوق المناخ، إضافةً إلى عدد من الأفلام.

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