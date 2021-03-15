فريق مبادرون التطوعي بالمدينة المنورة يوزع سلال خضار على الأسر المتعففة

المناطق - المدينة المنورة:

نفذ فريق مبادرون التطوعي بالمدينة المنورة بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر السعودي، بالشراكة مع جمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات وجمعية البر مبادرة خيرية، وذلك بتوزيع أكثر من 500 سلة خضار منوعة لشهرها الثالث على التوالي لجميع الأسر المتعففة داخل منطقة المدينة المنورة.



وتهدف المبادرة التي تأتي ضمن أنشطة وبرامج الفريق التطوعي، إلى المساعدة المستدامة لجميع الأسر المسجلة بالجمعية.