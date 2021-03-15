مستشفى وادي الدواسر ينقذ‏ مواطنًا يعاني من صدمة تسممية

المناطق - الرياض:

تمكن تجمع الرياض الصحي الأول، بقيادة فريق من الجراحة العامة في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، من إنقاذ حياة مواطن كان يعاني من ثقب بالأمعاء نتج عنه صدمة تسممية شديدة.

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ، حالة لمواطن في العقد الثامن من العمر، كان يعاني من آلام حادة في البطن، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، تبين أنه يعاني من ثقب في الأمعاء نتج عنه التهاب شديد في الغشاء البريتوني أدي لدخول المريض في صدمة تسممية.

وعلى الفور، جرى توجيه المريض لغرفة العمليات، وشرح الحالة لاستشاري التخدير الدكتور محمد شعبان وأخصائي التخدير محمد أبو علي، كون المريض طاعن في السن، ويعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم مع ضعف في وظائف بعضله القلب والرئتين؛ وبحاجة عاجلة لإجراء عملية استكشاف، حيث نجح فريق التخدير من تنويمه طوال فترة العملية والتي استغرقت أكثر من 3 ساعات.

وتمكن الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور هشام بركات والدكتور محمد العقباوي أخصائي الجراحة العامة، من إجراء العملية، التي تبين من خلالها وجود ثقب في الأمعاء (الاثني عشر) مع وجود التهاب شديد بالبطن والتصاقات بالأمعاء، حيث جرى إصلاح الثقب وتنظيف البطن، حيث تكللت بالنجاح، فيما ظل المريض تحت المتابعة لأكثر من عشرة أيام حتى تحسن وخرج لمنزله وهو بصحة جيدة.