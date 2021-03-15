أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة ” الخرمة ، والمويه ، وتربة ، ورنية ” تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .
“الأرصاد”: عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة ” الخرمة ، والمويه ، وتربة ، ورنية ” تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
التعليقات (٠) اضف تعليق