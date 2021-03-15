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“الأرصاد”: عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد”: عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=961328
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة ” الخرمة ، والمويه ، وتربة ، ورنية ” تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .

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