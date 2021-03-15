مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يقدم أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية

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ساهمت أقسام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض، بتقديم عدة مبادرات في مجالات مختلفة بلغت نحو 24 مبادرة بعدد متطوعين بلغ 323 متطوعاً، استفاد منها نحو 168 ألف شخص، بإجمالي عدد ساعات تطوعية 67828 ساعة.

وشارك في مبادرات المستشفى (جمعية إنسان وجمعية الدعوة والإرشاد وجمعية تراحم وبلدية منطقة الشفا وجمعية بنيان ومراكز تحفيظ القرآن)، كما حرص المستشفى على تنشيط العمل التطوعي في المجال الصحي بإطلاق العديد من المبادرات، بمشاركة بعض الجهات والجمعيات الخيرية.

وقالت رئيس قسم التطوع أخصائية أول، وسمية الحترش، إن: “مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بإشراك متطوعين محترفين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع وكل فئاته من خلال تقديم الرعاية الطبية، والتثقيف الصحي للمجتمع والتوعية، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية من خلال الجهود التطوعية وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين المحترفين لإيصال رسالة المستشفى وتحقيق أعلى قدر من الأهداف، إذ نحرص وبكل دقة على متابعة البرامج التطوعية الصحية والتأهيلية والترفيهية داخل المستشفى وخارجه بالشكل الذي يساند في تجويد الخدمات الصحية والفوائد العائدة على المجتمع.



وأوضحت وسمية الحترش، أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز برامج العمل التطوعي واستثمار الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة، حيث يعد العمل التطوعي في المجال الصحي أو تقديم الرعاية الصحية التطوعية هدف من أهم أهداف ومجالات التطوع، و وتماشياً مع برنامج جودة الحياة من نشر ثقافة العمل التطوعي، وما تولية وزارة الصحة ممثلة في مركز التطوع برؤية الوصول إلى إجمالي مليون متطوع سنوياً.



وأشارت إلى أن جهود العمل التطوعي في المجال الصحي ساهمت في عقد المشاركات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية المساعدة والمهتمة بالمجال الصحي والمشاركة في تطعيمات الإنفلونزا في عدة جهات حكومية.