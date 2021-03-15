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المجلس الرئاسي الليبي الجديد يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس

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المجلس الرئاسي الليبي الجديد يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس

المجلس الرئاسي الليبي الجديد يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=961349

أدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي اليوم اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان له اليوم أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي سيحضرون اليوم جلسة أداء اليمين لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق .
وتوقع المتحدث أن تشهد الجلسة حضوراً دولياً موسعاً مثل حضور مبعوث من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتونس والمغرب والجزائر.

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