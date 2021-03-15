احدث الأخبار

الهيئة الملكية للجبيل وينبع و “واعد” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات في مجال البتروكيماويات
الاقتصاد
 أمانة مجمع الفقه الإسلامي تعقد ندوة لبيان حكم الشرع في حكم شراء اللقاحات من أموال الزكاة
أبرز المواد
 المجلس الرئاسي الليبي الجديد يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس
أبرز المواد
 مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يقدم أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية
أبرز المواد
 روسيا والصين توحدان قواهما لبناء قاعدة على القمر
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل وإتاحتها عبر “ناجز”
أبرز المواد
 أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يجدد الدعوة إلى التضامن الدولي لمواجهة الإسلاموفوبيا
أبرز المواد
 مستشفى وادي الدواسر ينقذ‏ مواطنًا يعاني من صدمة تسممية
أبرز المواد
 “الأرصاد”: عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 فريق مبادرون التطوعي بالمدينة المنورة يوزع سلال خضار على الأسر المتعففة
أبرز المواد
 إلغاء الكفالة والاستثناءات!
أبرز المواد
 نجل الفنان إبراهيم الحربي ينفي ما يثار عن دخول والده العناية المركزة
أبرز المواد
الهيئة الملكية للجبيل وينبع و “واعد” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات في مجال البتروكيماويات

الهيئة الملكية للجبيل وينبع و “واعد” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات في مجال البتروكيماويات

الاقتصاد
أمانة مجمع الفقه الإسلامي تعقد ندوة لبيان حكم الشرع في حكم شراء اللقاحات من أموال الزكاة

أمانة مجمع الفقه الإسلامي تعقد ندوة لبيان حكم الشرع في حكم شراء اللقاحات من أموال الزكاة

أبرز المواد
المجلس الرئاسي الليبي الجديد يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس

المجلس الرئاسي الليبي الجديد يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس

أبرز المواد
مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يقدم أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يقدم أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية

أبرز المواد

الهيئة الملكية للجبيل وينبع و “واعد” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات في مجال البتروكيماويات

الهيئة الملكية للجبيل وينبع و “واعد” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات في مجال البتروكيماويات
http://almnatiq.net/?p=961355
المناطق - الجبيل

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية، حيث وقعها مدير تطوير الاستثمار في الهيئة الدكتور أحمد الحسين، والرئيس التنفيذي لـ “واعد” المهندس وسيم بصراوي.
وتعد المذكرة جزءاً من حملة “واعد” المستمرة لدعم جميع الشركات الناشئة، بما في ذلك قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، لسد فجوات مهمة في الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة تحديث القطاع الصناعي في المملكة، ويمتد نطاق عملها على مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على الخليج العربي، ومدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر.
وتهدف المذكرة إلى تولي “واعد” القيام بفرز الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، بغرض منحها قروضاً محتملة منخفضة التكلفة، والاستفادة من برنامج “واعد” الجديد “بناء المشروع”، الذي أنشئ خصيصاً لسد الثغرات الحرجة في المشاريع المبتدئة.

روابط ذات صلة

أمانة مجمع الفقه الإسلامي تعقد ندوة لبيان حكم الشرع في حكم شراء اللقاحات من أموال الزكاة

أمانة مجمع الفقه الإسلامي تعقد ندوة لبيان حكم الشرع في حكم شراء اللقاحات من أموال الزكاة
وزير العدل يوجه بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل وإتاحتها عبر “ناجز”

وزير العدل يوجه بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل وإتاحتها عبر “ناجز”
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يجدد الدعوة إلى التضامن الدولي لمواجهة الإسلاموفوبيا

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يجدد الدعوة إلى التضامن الدولي لمواجهة الإسلاموفوبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*