أمير جازان يؤكد أهمية الدور المناط بالجهات الحكومية في تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، اليوم ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الأولى للعام المالي 1442 1443 -هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية الدور المناط بالجهات الحكومية بالمنطقة في تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن وفق الميزانيات والخطط والبرامج المعدة لكل جهة ، موجهاً الجميع للعمل الجاد والمخلص وبذل كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي ، أنه تم خلال الجلسة استعراض ميزانيات الجهات الحكومية للعام المالي 1442هـ ـ 1443هـ ، وأبرز منجزات الإدارات الحكومية للعام المالي 2020م ، ونتائج زيارة معالي وزير الصحة للمنطقة ، وتقرير فريق العمل المكلف بزيارة المشاريع الحيوية تحت التنفيذ والتي خصصت لزيارة بعض المرافق الصحية بالمنطقة , مفيداً أن سمو أمير المنطقة كرم في ختام الجلسة ممثل وزارة الاقتصاد المهندس عبدالله الجربوع بمناسبة انتهاء فترة تكليفه بالمجلس.