تعليم الشرقية يدفع بأعمال إدارات الشؤون المدرسية بما يواكب ومرحلة التعليم عن بعـــد

أشار مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، إلى حقائق ضخمة نتلمسها اليوم على أرض الواقع والتي تدير دفتها وزارة التعليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر جاهزية منظومتها التقنية الحديثة عبر منصة “مدرستي” إضافة لحزمة من شبكة القنوات الفضائية الموجه للمراحل الدراسية المختلفة والتي تواكب جميعها وبشكل مباشر استمرار العملية التعليمية عن بعــــد باستخدام منصات الكترونية متطورة وظفتها في سبيل أن ينهل أبنائها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي للمدارس وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم ومعلميهم، والذي يعد بحد ذاته انجازا وتوجها تقنيا واعداً يتسق مع رؤية المملكة 2030 .
جاء ذلك خلال ترأس مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم الاثنين عن بعــد فعاليات ملتقى الشؤون المدرسية الذي يعنى بدعم وتعزيز الأدوار التي تقوم بها إدارات الشؤون المدرسية بتعليم المنطقة للدفع بعجلة خارطة العملية التعليمية عن بعـد في ظل جائحة كوفيد 19. لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة ” أعزها الله” لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها
من جهته أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من المحاور التي حفل بها الملتقى وطرحت من قبل الإدارات المشاركة التابعة للشؤون المدرسية والمتمثلة بدايتاً في : استعراض إدارة التخطيط المدرسي لجملة من المحاور منها: ضم مدارس التربية الخاصة، تشكيل فصول رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة، وصولاً بالوقوف على الخارطة المدرسية ( دليل الاحياء – برنامج حساب الكثافة الطلابية – مدارس الطفولة )، كذلك استعراض إدارة التجهيزات المدرسية لجملة من المحاور منها: الوقوف على مشروع استثمار المقاعد التالفة ، الوفورات المالية، الطفولة المبكرة المرحلة الثانية ، الأثاث المدرسي ، مؤشرات و ارقام للمختبرات المدرسية و مصادر التعلم، إضافة لإستعراض إدارة خدمات الطلاب لجملة من المحاور منها: النقل المدرسي المكافآت و الإعانات، أوعية صرف ودعم الصندوق المدرسي التغذية والمقاصف
كما أشار إلى مواصلة الملتقى فعالياته باستعراض إدارة شؤون المعلمين لجملة من المحاور منها: مهام إدارة شؤون المعلمين، حركة النقل الداخلي و الخارجي للعام 1442/1441هـ، التشكيلات المدرسية، دراسة الواقع الفعلي وتحديد الاحتياج، وصولاً لاستعراض إدارة الشؤون الصحية المدرسية لجملة من المحاور منها: مبادرة لحفظ سلامة منسوبي الميدان خلال فترة الجائحة، مبادرات صحية بالشراكة مع ( وزارة الصحة / جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل / مركز جون هوبكنز بأرامكو / هيئة الهلال الأحمر السعودي )
كما المح المتحدث الرسمي الباحص إلى تطلع مدير التعليم الدكتور العتيبي، ان يحقق الملتقى أهدافه المرسومة من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم والمضي قدما في ترجمة تطلعات وزارة التعليم لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030.
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