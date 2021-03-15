تعليم الشرقية يدفع بأعمال إدارات الشؤون المدرسية بما يواكب ومرحلة التعليم عن بعـــد

الدمام - المناطق

أشار مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، إلى حقائق ضخمة نتلمسها اليوم على أرض الواقع والتي تدير دفتها وزارة التعليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر جاهزية منظومتها التقنية الحديثة عبر منصة “مدرستي” إضافة لحزمة من شبكة القنوات الفضائية الموجه للمراحل الدراسية المختلفة والتي تواكب جميعها وبشكل مباشر استمرار العملية التعليمية عن بعــــد باستخدام منصات الكترونية متطورة وظفتها في سبيل أن ينهل أبنائها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي للمدارس وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم ومعلميهم، والذي يعد بحد ذاته انجازا وتوجها تقنيا واعداً يتسق مع رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك خلال ترأس مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم الاثنين عن بعــد فعاليات ملتقى الشؤون المدرسية الذي يعنى بدعم وتعزيز الأدوار التي تقوم بها إدارات الشؤون المدرسية بتعليم المنطقة للدفع بعجلة خارطة العملية التعليمية عن بعـد في ظل جائحة كوفيد 19. لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة ” أعزها الله” لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها