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إدارة تعليم عنيزة تطلق «الملتقى العلمي التعليمي الأول».. غدًا الثلاثاء

إدارة تعليم عنيزة تطلق «الملتقى العلمي التعليمي الأول».. غدًا الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=961390
المناطق / عنيزة

تنظم إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، غداً الثلاثاء، وعلى مدى يومين “الملتقى العلمي التعليمي الأول”، وذلك بمناسبة مرور عام استمرت فيه العملية التعليمية عن بعد لطلاب وطالبات التعليم في المملكة بسبب جائحة كورونا، حققت خلاله المملكة نجاحًا كبيرًا في هذا المجال بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله –، حيث يقام الملتقى تحت شعار “القيادة، التدريب، والتعليم عن بُعد… غايات ومضامين”، بمشاركة 11 متحدثا، بهدف إبراز الجهود المبذولة وقصص النجاح في الميدان التربوي في ظل ظروف التعليم عن بعد.

ويقام الملتقى، تحت رعاية وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ومدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد الحربي، انطلاقًا من إيمان إدارة تعليم عنيزة بأهمية إبراز الجهود المبذولة وقصص النجاح خلال هذا العام، حيث يتطرق الملتقى إلى أساسيات القيادة في ظل العمل عن بعد، ودور القائد في التطوير المهني، وتجربة منصة التدريب عن بعد، والقيادة الإلكترونية، إضافة إلى استراتيجية المعلم الصغير، والتعلم باللعب، ومحاكاة الفصول الواقعية بنمذجة أثناء التعليم عن بعد، وغيرها من البرامج التي يستعرضها نخبة من المشاركين من مدراء إدارات تعليم وقادة مدارس ونخبة من المدربين والتربويين والمهتمين.

إلى ذلك، أكد مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد الحربي، أن هذا الملتقى يأتي من منطلق حرص إدارة تعليم عنيزة على تسليط الضوء على أبرز الجهود التي شهدها هذا العام في الميدان التربوي، خاصة في هذه التجربة الجديدة والمفاجئة التي فرضتها الجائحة، بالتحول الكامل والمفاجئ إلى التعليم عن بعد، وكذلك تسليط الضوء على قصص النجاح في الميدان التربوي وما تحقق من نجاحات عالمية في منصة مدرستي التي حققتها المملكة بريادة وزارة التعليم وبدعم كبير من قيادة المملكة الرشيدة – حفظها الله –.

كما أكد “الحربي” على أهمية أن يخرج الملتقى بنتائج وتجارب ثرية حول التعليم وتقنياته والتدريب والقيادة، وذلك من خلال الخبرة التي اكتسبها منسوبو التعليم بالمملكة بعد مرور عام كامل على التعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن المملكة طورت من منظومة التعليم عن بعد حرصًا على أبنائها الطلبة ومواصلة نجاحاتهم، مرحبا بكافة المشاركين في هذا الملتقى ومتمنيا أن يحقق أهدافه المرجوة.

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