كلية الطب بجامعة القصيم تختتم الدورة 13 لاختبار قياس المستوى التحصيلي لطلبة كليات الطب

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اختتمت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الطب، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات بالجامعة، الدورة 12 لاختبار قياس المستوى التحصيلي، يوم الأربعاء الموافق 26 / 7 / 1442هـ، بمشاركة طلبة 21 كلية من كليات الطب بالمملكة عن بعد، حيث يهدف الاختبار إلى قياس تطور المستوى التحصيلي لطلاب المراحل المختلفة في كلية الطب، ويعتبر من وسائل التقويم التكويني للطلاب، ويعتمد الاختبار قياس الكفاءات المستهدفة لخريجي كليات الطب حسب (SaudiMEDs).

ويشتمل الاختبار، الذي تصممه وتشرف عليه كلية الطب بجامعة القصيم، على مجموعة من الأسئلة في كل المعلومات التي يتوقع تحصيلها لخريجي كليات الطب، حيث تقوم كلية الطب بجامعة القصيم، بإعداد أسئلة خصيصًا للاختبار، وذلك بهدف قياس قدرة الطلاب على استخدام المعلومات وليس مجرد تحصيلها فقط.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد العمرو عميد كلية الطب بجامعة القصيم، أن التغذية الراجعة من الاختبار تساهم في تحديد نقاط القوة في المنهج التعليمي لكليات الطب، كما تبين المناطق التي تحتاج إلى زيادة الاهتمام، كما يتم تحليل النتائج بحيث يستطيع كل طالب على حدة التعرف على كفاءة استيعابه لكل من محتويات المنهج ومجالاته المختلفة.

وأشار “العمرو” إلى أن الدورة الأولى للاختبار كانت قد عقدت بجامعة القصيم في مايو ٢٠١٢ باشتراك ٣ كليات طب فقط، ثم ازداد العدد في نوفمبر ٢٠١٢ ليصل إلى مشاركة ١٢ كلية طب من عدة جامعات سعودية، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للطلاب الذين أدوا الاختبار مع انعقاد الدورة 13 الحالية إلى أكثر من ٤٠٠٠٠ طالب وطالبة على مدى كل دورات انعقاد الاختبار.