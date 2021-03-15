«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين

المناطق- الرياض

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات .

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.