احدث الأخبار

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف
أبرز المواد
 كلية الطب بجامعة القصيم تختتم الدورة 13 لاختبار قياس المستوى التحصيلي لطلبة كليات الطب
منطقة القصيم
 إدارة تعليم عنيزة تطلق «الملتقى العلمي التعليمي الأول».. غدًا الثلاثاء
منطقة القصيم
 15 ألف طالبًا وطالبًة للاستفادة من 1400 ساعة دراسية تطوعية لتعزيز الفاقد التعليمي بالأحساء
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة: التحقيق في قضية مواطن ومواطنة فتحا سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لوافدين مقابل أجر شهري
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة المكرمة ونائبه يلتقيان ذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي
منطقة مكة المكرمة
 الهيئة السعودية للسياحة تطلق مبادرة “صُنّاع السياحة”
أبرز المواد
 “رصد” الإلكتروني بـ”الغذاء والدواء” يسجل أكثر من مليار عملية لتتبع حركة الدواء
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تعلن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج “مساعد طبيب اسنان” بالتعاون مع “التخصصات الصحية”
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين

أبرز المواد
بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف

بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف

أبرز المواد
كلية الطب بجامعة القصيم تختتم الدورة 13 لاختبار قياس المستوى التحصيلي لطلبة كليات الطب

كلية الطب بجامعة القصيم تختتم الدورة 13 لاختبار قياس المستوى التحصيلي لطلبة كليات الطب

منطقة القصيم
إدارة تعليم عنيزة تطلق «الملتقى العلمي التعليمي الأول».. غدًا الثلاثاء

إدارة تعليم عنيزة تطلق «الملتقى العلمي التعليمي الأول».. غدًا الثلاثاء

منطقة القصيم

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=961401
المناطق- الرياض

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات .

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

روابط ذات صلة

بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف

بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف
النيابة العامة: التحقيق في قضية مواطن ومواطنة فتحا سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لوافدين مقابل أجر شهري

النيابة العامة: التحقيق في قضية مواطن ومواطنة فتحا سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لوافدين مقابل أجر شهري
الهيئة السعودية للسياحة تطلق مبادرة “صُنّاع السياحة”

الهيئة السعودية للسياحة تطلق مبادرة “صُنّاع السياحة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*