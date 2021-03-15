بينهم المقداد والشبل..عقوبات بريطانية ضد مقربي الأسد

المناطق- الرياض

في الذكرى العاشرة لانطلاق الثورى السورية، أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري شملت 6 حلفاء مقربين من بشار الأسد.

وشملت تلك العقوبات وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارته لونا الشبل ويسار إبراهيم، الذي يعتبر من ممولي النظام..

كما طالت أيضاً رجل الأعمال محمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، بالإضافة إلى الرائد في جيش النظام زيد صلاح.

بطش الأسد

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “يبطش نظام الأسد بالشعب السوري منذ عقد لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي”.

كما أوضح أن حزمة العقوبات الجديدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على ستة أعضاء في النظام، بمن فيهم وزير الخارجية، لضمان عدم استفادتهم من القوانين والاجراءات البريطانية بأي شكل من الأشكال.