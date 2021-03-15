نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

المناطق-الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات الخاصة

واستمع سموه لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، واصفاً سموه هذه المهام بالمهمة الصعبة وهي في بداية مشوارها، حتى يعتاد الجمهور على أدوارها المهمة التي تتمثل في حماية الحياة الفطرية والتوازن الطبيعي بين مكوناتها.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بنمو نسب الوعي بين المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية واستشعار أهمية المحميات الطبيعية، متمنياً سموه للقوات الخاصة للأمن البيئي التوفيق في أعمالها.

من جانبه، أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه وحرصه ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.