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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت
http://almnatiq.net/?p=961414
المناطق-واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلّم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم الاثنين.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. 

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