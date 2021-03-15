أمير نجران يستقبل رئيس جامعة نجران ومدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة ورئيس الغرفة التجارية

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالتنسيق الفعال الذي يتم بين عدد من الجهات في المنطقة بهدف تقديم الخدمات المختلفة، وإيجاد فرص عمل مناسبة للمؤهلين علمياً وتقنياً من الجنسين في كثير من التخصصات للإسهام في خدمة الوطن ونهضته.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة محيميد بن صالح آل شرمة.

وقال سموه “إننا نسعد بأبنائنا الذين يسعون لخدمة وطنهم من خلال ما يملكونه من شهادات و قدرات وتأهيل ،و توفير فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم، ولاشك أن ذلك يأتي بالتنسيق المستمر، سواء من قبل القطاع العام أو الخاص” ، مثمناً مبادرة “توطين” الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل في المنطقة ، لتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل وتدريبهم وتوطين الوظائف و شغلها بالمواطنين المؤهلين.

وشهد سمو أمير منطقة نجران توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين كل من جامعة نجران وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفة التجارية الصناعية ، تهدف إِلى تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب السعوديين المؤهلين من خلال التأهيل والتدريب والتوظيف ،وتفعيل الأدوار المناطة بكل جهة من الإشراف على عمليات القبول والتسجيل والإشراف على البرامج ، وتوفير قواعد البيانات ذات الصلة بعمليات التوطين ، وسعودة الوظائف بقطاع الأعمال.

وتضمنت الاتفاقية تحديد مراحل المشروع وآلية التواصل والأحكام العامة.

وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة معالي رئيسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ، وعن فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام الفرع عبدالله بن محمد الدوسري ، وعن الغرفة التجارية رئيسها محيميد بن صالح آل شرمة.