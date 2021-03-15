أمانة الشرقية: إنجاز أكثر من (99%) من معاملات الموارد البشرية إلكترونياً

المناطق-الدمام

انطلاقا من حرص أمانة المنطقة الشرقية لتحقيق الاستراتيجيات والخطط التطويرية الحديثة في مجال الموارد البشرية بجميع اقسامها من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك للمضي قدما بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 من خلال تطبيق مبادرات التحول الرقمي الالكتروني والحرص على تطبيق أهداف رفع كفاءة الانفاق، بينت الأمانة ومن خلال الادارة العامة للموارد البشرية تحقيق ما نسبته (99.69%) انجاز لعدد المعاملات للموارد البشرية، والتي تم تحويلها إلكترونياً، مشيرة الى أن التحول الرقمي الذي اعتمدته الأمانة للمعاملات وما يأتي ضمنها، حيث حققت إنجازات متقدمة في مجال أتمتة جميع مهام وسير إجراء معاملات الإدارة العامة للموارد البشرية بجميع أقسامها وبنسبة تتجاوز 95% منها، منوّهة إلى أن تحويل سير العمل عليها إلكترونياً منذ 2019 وحتى العام الماضي 2020 حقق انعكاسات إيجابية في تقديم الخدمات وتسهيل حصول المواطن والمقيم على المعلومات اللازمة لتعاملاته المباشرة مع الأمانة وإنهاؤها بسهولة ودون عناء.

بدوره نوه مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ جمال بن عبد الله السليمان إلى أن إجمالي عدد المعاملات التي تم تحويلها إلكترونياً، والتي بلغت (25.528) معاملة، أُنجِز منها (25.449) معاملة و(79) معاملة تحت الإجراء، وبذلك تكون إدارة الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية حققت (99.69%) من نسبة الإنجاز.

وعن أبرز إنجازات الإدارة أشار جمال السليمان إلى تفعيل منصة ” مسار “وتطبيق الترقيات الاستثنائية، والتي تم من خلالها إجراء عدة إعلانات للمرتبة 11 فما فوق وتم على إثرها ترقية 14 موظف، والمرتبة 10 فما دون ترقّى لها 304 موظفاً، أما الترقيات الاستثنائية فكان لـ 35 موظفاً على مستوى الأمانة نصيباً منها، و29 موظفاً على مستوى البلديات المرتبطة، وبذلك يكون إجمالي الموظفين الحاصلين على ترقية خلال العام 472 موظفاً وموظفة.

وأضاف: من جانب آخر تمت أرشفة ملفات منسوبي الأمانة الكترونيا، حيث بلغ عددهم 763 ملف، من أصل ما يقارب (1800) ملف، كما تم حصر جميع الموظفين المنتدبين ومعرفة مقدار التكاليف المالية الملتزمة بها الأمانة، وربطها بمشروع كفاءة الانفاق، وحددت إدارة الموارد البشرية وضع آلية للحد من زيادة عدد المعارين.

وأشار السليمان إلى دور أمانة المنطقة الشرقية في التدريب والتطوير والتي حققت على إثرها خلال عام 2020م تدريب 124 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بمختلف التخصصات التعليمية، فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بتدريب الأمانة منذ 2020 وحتى حينه 175 طالب وطالبة، تم توجيههم إلى الأقسام بحسب تخصصاتهم وما تتطلبه من التدريب، حيث التحق – تفصيلا- بتدريب الأمانة خلال 2020، (33) متدرب، و (18) متدربة، و (55) متدرب و(69) متدربة منذ مطلع 2021، وذلك يأتي ضمن التدريب التعاوني داخل نطاق إدارات ووكالات أمانة المنطقة الشرقية.

أما في سياق الدورات التدريبية التي نفّذتها الأمانة بمقرها والمعاهد التدريبية، والتي بلغت (52) دورة تدريبية خلال عام 2020، حيث تم التنسيق فيها لتدريب موظفي وموظفات أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة والمرتبطة، تم من خلالها تدريب عدد (1054) موظف وموظفة من منسوبي الأمانة؛ وفقاً للدورات التي تم الإشارة إليها خلال العام الماضي، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات وعقد العديد من الاجتماعات لاعتماد أتمتة اجراءات التدريب والدورات التدريبية للموظفين والموظفات وجاري العمل عليها واعتمادها، وبذكر التدريب التعاوني ضُمِّنت شاشات في نظام الأمانة الرقمي والتنسيق مع مختلف الإدارات إلكترونيا؛ لتسهيل اجراءات قبول الطلبة ومباشرة التدريب التعاوني بالأمانة وإصدار شهادات التدريب للطلبة الكترونياً.

وأضاف السليمان: تم ترشيح جميع الموظفين للدورات التدريبية العامة بمعهد الإدارة لعام 2020 والتي يتم نشرها من قبل المعهد في الموقع الرسمي الخاص به، وأُدخِلت جميع الشهادات المُرسلة من قبل الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية من معاهد خاصة كإثراء في صفحة الموظف الخاصة بالدورات التدريبية، وانتهت الأمانة من جميع المعاملات المتعلقة بطلبات الإيفاد والابتعاث (تفرغ تام، تفرغ جزئي، ابتعاث)، حيث بلغت معاملات الإيفاد (89) معاملة، و(3) معاملات ابتعاث.

وقال جمال السليمان بأن الأمانة عقدت العديد من الاجتماعات مع المعاهد والمراكز التدريبية بخصوص الخطط التدريبية الخاصة بهم، ومدى ملائمتها مع تخصصات موظفي الأمانة، وتم عقد دورات متعددة خاصة بالتخصصات الإدارية والتخصصات الهندسية والرقابة الصحية.