احدث الأخبار

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م
أبرز المواد
 أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»
أبرز المواد
 الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية
أبرز المواد
 أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
أبرز المواد
 ‏ عبر 24 مبادرة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفذ أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية: إنجاز أكثر من (99%) من معاملات الموارد البشرية إلكترونياً
أبرز المواد
 دراسة حديثة: 3 أطعمة تساعد في مقاومة كورونا.. ما هي؟
أبرز المواد
 2.87 مليار دولار.. ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية خلال أسبوع
أبرز المواد
 “سكني”: فبراير يُسجّل العدد الأعلى للأسر التي سكنت منازلها بإجمالي 16 ألف
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رئيس جامعة نجران ومدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة ورئيس الغرفة التجارية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
أبرز المواد
صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

أبرز المواد
أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»

أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»

أبرز المواد
الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

أبرز المواد
أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أبرز المواد

2.87 مليار دولار.. ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية خلال أسبوع

2.87 مليار دولار.. ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=961426
المناطق- الرياض

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية “تداول” بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 مارس / آذار 2021، مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشف التقرير الأسبوعي لـ”تداول”، ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية نحو 10.78 مليار ريال (2.87 مليار دولار أمريكي)، بدعم من المستثمرين المؤهلين.

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى 231.28 مليار ريال، مقابل 220.5 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 4 مارس / آذار 2021.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية 181.22 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 172.59 مليار للأسبوع السابق؛ لترتفع 8.6 مليار ريال.

وصعدت قيمة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بواقع 1.9 مليار ريال، إلى نحو 41 مليار ريال مقابل 39.12 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين 205.4 مليار ريال، إلى 9.228 تريليون ريال، مقابل 9.02 تريليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس / آذار 2021.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين بواقع 1.08 مليار ريال؛ لتصل إلى 48.45 مليار ريال، بالأسبوع الماضي، مقارنة بـ 47.37 مليار ريال للأسبوع السابق.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م
أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»

أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»
الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*