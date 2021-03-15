2.87 مليار دولار.. ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية خلال أسبوع

المناطق- الرياض

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية “تداول” بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 مارس / آذار 2021، مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشف التقرير الأسبوعي لـ”تداول”، ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية نحو 10.78 مليار ريال (2.87 مليار دولار أمريكي)، بدعم من المستثمرين المؤهلين.

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى 231.28 مليار ريال، مقابل 220.5 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 4 مارس / آذار 2021.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية 181.22 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 172.59 مليار للأسبوع السابق؛ لترتفع 8.6 مليار ريال.

وصعدت قيمة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بواقع 1.9 مليار ريال، إلى نحو 41 مليار ريال مقابل 39.12 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين 205.4 مليار ريال، إلى 9.228 تريليون ريال، مقابل 9.02 تريليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس / آذار 2021.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين بواقع 1.08 مليار ريال؛ لتصل إلى 48.45 مليار ريال، بالأسبوع الماضي، مقارنة بـ 47.37 مليار ريال للأسبوع السابق.