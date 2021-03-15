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الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

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الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية
http://almnatiq.net/?p=961434

ضمن الخطط الاستثمارية لأمانة منطقة عسير الممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات طرحت امانة منطقة عسير فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق أربع نجوم في الواجهة البحرية بالحريضة لاستقطاب الراغبين في مجال الاستثمار بالخدمات الفندقية و السياحية.
وقد أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرصة الإستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة فندق من فئة الأربع نجوم بالإضافة الى مجموعة من الخدمات الفندقية و السياحية المصاحبة على مساحة إجمالية 4900 متر مربع , لمدة عقد تصل الى 35 عاما في الحريضة, الواقعة بمحاذاة البحر على طريق جدة – جازان الدولي و تبعد عن مدينة أبها بمسافة 120 كم, حيث تعتبر الواجهة السياحية الشتوية الأولى لأهالي وزوار منطقة عسير.
وأفاد الدكتور الحميدي أن طرح مثل هذه الفرصة الاستثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين يأتي ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في عسير ، و المساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة للسكان وتقديم خيارات متعددة للزوار , حيث تعد أمانة منطقة عسير من أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية ,منوها إلى أن الأمانة تهدف إلى الإسهام في المشاركة بالتنمية المستدامة بمنطقة عسير وجعلها منطقة جذب سياحي.
ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار والمنافسة على الفرصة بالاطلاع على التفاصيل والمشاركة بالمزايدات العامة من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص” ، والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات .

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