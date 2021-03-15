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أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

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أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=961437

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم (الاثنين) قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات.

واستمع سموه لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

ونوه سموه بأهمية قطاع الأمن البيئي من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة والعناية بها وتنميتها، وتطبيق الأنظمة البيئية وضبط المخالفات، مؤكداً دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي ومساندتهم للقيام بمهام عملهم، للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بحماية البيئة واستدامتها ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.

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