احدث الأخبار

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م
أبرز المواد
 أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»
منوعات
 الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية
أبرز المواد
 أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
أبرز المواد
 ‏ عبر 24 مبادرة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفذ أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية: إنجاز أكثر من (99%) من معاملات الموارد البشرية إلكترونياً
أبرز المواد
 دراسة حديثة: 3 أطعمة تساعد في مقاومة كورونا.. ما هي؟
أبرز المواد
 2.87 مليار دولار.. ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية خلال أسبوع
أبرز المواد
 “سكني”: فبراير يُسجّل العدد الأعلى للأسر التي سكنت منازلها بإجمالي 16 ألف
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رئيس جامعة نجران ومدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة ورئيس الغرفة التجارية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
أبرز المواد
صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

أبرز المواد
أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»

أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة «طفلة الواشلة»

منوعات
الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

أبرز المواد
أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أبرز المواد

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=961451
المناطق-حفر الباطن

سجلت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي 373 رحلة إسعافية داخل المحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م ، حيث تم نقل 128 مريض ، و241 مريضة ، فيما بلغ عدد الكوادر للإسعاف الداخلي 137 ، و36 للإسعاف الخارجي ،وبلغت عدد سيارات الإسعاف 47 سيارة إسعافية.

روابط ذات صلة

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية

الحريضة تستقطب المستثمرين لإنشاء و تشغيل و صيانة فندق من اربع نجوم في واجهتها البحرية
أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أميرالشرقية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
أمانة الشرقية: إنجاز أكثر من (99%) من معاملات الموارد البشرية إلكترونياً

أمانة الشرقية: إنجاز أكثر من (99%) من معاملات الموارد البشرية إلكترونياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*