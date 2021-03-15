سجلت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي 373 رحلة إسعافية داخل المحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م ، حيث تم نقل 128 مريض ، و241 مريضة ، فيما بلغ عدد الكوادر للإسعاف الداخلي 137 ، و36 للإسعاف الخارجي ،وبلغت عدد سيارات الإسعاف 47 سيارة إسعافية.
صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م
سجلت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي 373 رحلة إسعافية داخل المحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م ، حيث تم نقل 128 مريض ، و241 مريضة ، فيما بلغ عدد الكوادر للإسعاف الداخلي 137 ، و36 للإسعاف الخارجي ،وبلغت عدد سيارات الإسعاف 47 سيارة إسعافية.
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