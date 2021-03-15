صحة حفر الباطن تسجل 373 رحلة إسعافية بالمحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م

المناطق-حفر الباطن

سجلت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي 373 رحلة إسعافية داخل المحافظة خلال شهر فبراير لعام 2021م ، حيث تم نقل 128 مريض ، و241 مريضة ، فيما بلغ عدد الكوادر للإسعاف الداخلي 137 ، و36 للإسعاف الخارجي ،وبلغت عدد سيارات الإسعاف 47 سيارة إسعافية.

