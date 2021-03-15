وزارة الصحة: 6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

المناطق- الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 142 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة وسجلت مكة المكرمة 47 حالة والحدود الشمالية 14 حالة، والقصيم 13، والجوف 12 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 9 حالات وعسير 8 وحائل 7، وجازان 5، وتبوك 4، ووسجلت منطقتا نجران والباحة حالتين لكل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفيات، وتسجيل 223 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 372.926 حالة، وكانت وزارة الصحة أوضحت –في وقت سابق- أن لقاح فيروس كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًّا يصل إلى 84%.

وأضافت أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%. ويتحقق هذا بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح، فيما تصل النسبة إلى 84% بعد 21 إلى 27 يومًا.